Le président Macky Sall n'assistera pas à la finale de la CAN : « une grande responsabilité continentale confiée cette année à notre pays, ne me permettra pas d'être à Yaoundé... »

Fraîchement installé à la présidence de l'Union africaine pour un an, le chef de l'État Sénégalais, Macky Sall a informé qu'il ne pourra pas assister à la finale de la CAN entre le Sénégal et l'Égypte ce dimanche soir. De lourdes responsabilités qui font que le président sénégalais qui n'avait pas assisté à la finale de la CAN 2019 perdue par les Lions (1-0, face à l'Égypte) sera absent des tribunes cette fois-ci. « Une grande responsabilité continentale confiée cette année à notre pays, ne me permettra pas d'être à Yaoundé » a-t-il déclaré sur la télévision nationale Sénégalaise.