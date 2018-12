Le président Macky Sall inaugure en grande pompe l'autoroute Illa Touba

Le président Macky Sall a inauguré en grande pompe jeudi l'autoroute entre Thiès et Touba appelé "Illa Touba". Pour l'occasion, l'entrée de la ville sainte a été placée sous haute protection, avec des forces de l'ordre un peu plus visibles et nombreuses que dans le cadre d'un déplacement ordinaire du président de la République.



Le quartier de Ngabou a servi de cadre pour la cérémonie d'inauguration, sous les tentes. Le décor ainsi planté a permis aux souteneurs du président sénégalais de vulgariser une réalisation de 416 milliards, en présence du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, du président du Hcct, de la présidente du Cese et des membres du gouvernement.



Après une visite aux postes de péage, le chef de l'État est arrivé sur les lieux aux alentours de 18h, en compagnie de Serigne Sidy Mbacké Abdoul Ahad et du porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bass Abdoul Khadr Mbacké. Depuis le pupitre installé sous les tentes, le président de la République a prononcé un discours. L'occasion de saluer les dignitaires mourides présents, et de défendre son projet pour la cité bénie de Cheikh Ahmadou Bamba.

L'inauguration de Illa Touba constitue un réel motif de satisfaction et de fierté, selon le président Macky Sall. "Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions Serigne Touba Cette autoroute est dédiée à la gloire de Serigne Touba pour son oeuvre spirituelle dans la vie. Illa Touba est la concrétisation d'une ambition", s'est félicité le président Macky Sall, remerciant le gouvernement chinois pour la coopération.



Au terme de son discours, le chef de l'État a embarqué dans sa voiture sous les "bravo" lancés par ses sympathisants ayant réussi à approcher son cortège. Serigne Fallou Fall ibn Serigne Modou Aminata Fall, Serigne Abdoul Karim Mbacké Fallilou, entre autres, ont honoré de leur présence à la cérémonie d'inauguration de l'autoroute Illa Touba.