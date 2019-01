Le président Macky Sall gâte l'Armée

Le président Macky Sall a octroyé une indemnité de représentation médicale de 200 000 Fcfa au profit exclusif des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes militaires. Ils vont, désormais, toucher, mensuellement, 200.000 F Cfa d’indemnité de représentation médicale.



Le Décret 2019-35 signé le 4 janvier dernier, non encore publié au Journal officiel et qui fait la part belle aux militaires, risque de ne pas plaire à l’Intersyndicale de la santé And Gueusseum.



C’était l’une des principales causes de la grève des Syndicats de la santé. Ils demandaient la signature du projet de Décret portant création d’une indemnité de représentation médicale au profit des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-dentistes, examiné lors du Conseil des ministres du 1er août dernier. Mais le chef de l’État a pris, finalement, en « catimini », ce Décret, mais au profit exclusif des Médecins, Pharmaciens, Chirurgiens-dentistes et Vétérinaires militaires.