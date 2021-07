Le président Macky Sall aux REAix 2021 : « Qu’on arrête toujours de considérer l’Afrique comme un bébé (…), il faut que les partenaires changent de paradigme dans la manière de traiter avec l’Afrique »

De son bureau au palais de la République, le président sénégalais Macky Sall a pris part, par vidéo conférence, aux Rencontres Économiques AIX en Provence 2021. Dans un discours de plaidoyer, le chef de l’État a réaffirmé sa volonté d’être l’avocat de l’Afrique auprès des grandes puissances.



Le Président Macky Sall qui invite ses homologues chefs d’État africains à travailler à la mobilisation de ressources et à plus de transparence dans la gestion budgétaire, prône également un changement de paradigme dans la manière de considérer le continent africain pour un esprit de partenariat gagnant-gagnant.



« L’Afrique n’a pas besoin d’aide publique objectivement et il faut bien sûr que nous continuons à travailler davantage à la mobilisation des ressources internes, davantage de transparence dans la gestion budgétaire et dans la gestion économique et il nous faut aussi travailler pour le changement de la gouvernance mondiale en matière de réformes du système des Nations Unies, car jusque-là, l’Afrique qui est composée de 54 pays, n’est pas toujours présent au Conseil de sécurité. Ce qui est une injustice énorme et il faut changer le modèle de la gouvernance financière, c’est là où se trouve tout le débat sur l’accès aux ressources et marché des capitaux, sur la perception exagérée aux risques, bref faire en sorte que l’Afrique soit partie et le continent aille à part égale avec ses partenaires. Qu’on arrête toujours de considérer l’Afrique comme un bébé, il faut que nous continuions à travailler avec tous les partenaires dans un esprit gagnant-gagnant, dans le cadre d’un respect mutuel. Cela va être le sens de mon combat au sein de l’Union africaine qui va débuter à partir de l’année prochaine », dira le chef de l’État, Macky Sall.



Le président sénégalais plaide également pour le changement des règles d’accès au crédit et la revue à la hausse les droits de tirages spéciaux pour l’Afrique Sub-Saharienne. Car pour le président Macky Sall, les 33% allouées à l’Afrique Sub-Saharienne ne peuvent même pas assurer l’acquisition de vaccin pour faire face à la riposte de la pandémie covid-19.



« Le plus important, ce que j'attends des partenaires, c'est un changement de paradigme dans la manière de traiter avec l’Afrique. C’est-à-dire de ne plus parler de l’Afrique mais parler avec l’Afrique, parler avec les africains pour qu’ensemble on convienne des solutions les plus appropriées. Il faut également, sur le plan de la solidarité, faire face à une maladie planétaire, il faut une riposte globale. Pour que l’Afrique puisse assurer une bonne relance économique, il faut que déjà les droits de tirage spéciaux reconnaissent une nouvelle émission de plus de 650 milliards de dollars sur lesquels l'Afrique n’a que 33%, c’est-à-dire 33 milliards et toute l’Afrique Sub-Saharienne 23 milliards de dollars. Avec ce montant, on ne peut même pas assurer l’acquisition de vaccins, alors que nous avons plaidé pour faire passer ce quota à 100 milliards de dollars, cela pour que les grands pays qui n’ont pas besoin de cet instrument puissent laisser l’usage à nos pays afin non seulement de régler la question de la vaccination mais aussi d’assurer notre accès sur les marchés des capitaux avec des conditions soutenables, de faire en sorte que la relance puisse se faire du côté des pays africains et des pays en développement. Et il faut aussi que l’occident change ses règles d’accès au crédit. Il faut beaucoup de ressources pour l’Afrique et il faut que ces ressources soient sur des maturités longues, sur des taux d’intérêt bas et ainsi nous pourrons avoir plus de capacités et ainsi nous aurons un service de la dette moindre pus tolérable, plus d’efforts pour la relance et l’emploi en Afrique. Donc objectivement, il faut que sur les droits de tirage spéciaux à hauteur de 100 milliards pour l’Afrique, que nos partenaires du Nord accompagnent ce mouvement », plaide le président Macky Sall lors des rencontres économiques, un rendez-vous international de sortie de crise où sont débattues les grands enjeux économiques, politiques et sociaux…