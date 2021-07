Le président Macky Sall au lancement officiel de DAKTOWER : « C'est un projet structurant qui donnera un nouveau visage à Dakar »

Le président Macky Sall a procédé cet après-midi au lancement officiel des travaux du projet DAKTOWER. Ce projet bâti sur trois bâtiments de 32 étages chacun, se veut être le plus grand projet de la capitale sénégalaise qui lui donnera un nouveau visage à travers ses espaces de commerce et de logements allant jusqu'à 122 mètres de hauteur.



Le président Macky Sall qui a lancé les travaux, se réjouit de l'impact que donnera ce projet à la capitale Dakar et de l'Afrique de l'Ouest. "Je suis très heureux de pouvoir prendre part à la cérémonie de pose de la première prière de Daktower. C'est un projet structurant qui donnera un nouveau visage à Dakar, car il constitue le plus grand bâtiment de la capitale. Avec Daktower c'est plus de 2.000 emplois attendus pendant la phase de construction avec un financement de 2000 millions de dollars", s'est félicité le chef de l'État Macky Sall...