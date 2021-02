Le président Macky Sall après la réception des premières doses de vaccins contre la Covid-19 : « Nous entamons une nouvelle étape de notre combat commun contre un ennemi commun... »

C'est un discours sensibilisateur que le président de la République a délivré au peuple sénégalais après avoir réceptionné les premières doses chinoises provenant de Sinopharm.



Le président Macky Sall, après avoir salué cette collaboration avec la république de la Chine pour obtenir ses premières doses, a également renouvelé sa confiance et son soutien au ministre de la santé et de l'action sociale avec toutes ses équipes. "Je tiens à vous renouveler mon soutien et je salue le travail que vous êtes en train d'abattre. Nous entamons une nouvelle phase de la lutte sanitaire qui vise un ennemi commun", souligne le président Macky Sall.



Le chef de l'État a également salué la constance du personnel de santé tout en rappelant que l'urgence pour ces vaccins, c'est leur protection, celle des personnes âgées et celles vivant avec les comorbidités. Autrement dit, 20% de la population sénégalaise.



Le président Macky Sall se réjouit de cette première réception de vaccins et rajoute qu'il y a d'autres processus d'acquisition de vaccins entamés...