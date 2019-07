Le prêcheur Taïb Socé dort depuis hier à Rebeuss : Ce qui s’est passé...

Le prêcheur Taïb Socé est depuis hier 21h, à la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss. Selon des informations de Dakaractu, Taïb Socé est retourné en prison car n’ayant pas respecté les engagements qu’il avait pris auprès de la Justice lors de sa libération provisoire sur le dossier des près de 120 millions F CFa concernant 20 kilogrammes d’or.

Il a été remis en liberté provisoire en 2016. Mais depuis hier, il est retourné en prison en faveur d’une réquisition d’incarcération du juge.

Pour rappel, arrêté par la Division des investigations criminelles (Dic) en 2011 dans une affaire d’escroquerie sur de l’or puis placé sous mandat de dépôt à la prison de Rebeuss avant de bénéficier d’une liberté provisoire, Taïb Socé avait été relaxé par le Tribunal correctionnel de Dakar en première instance, là où ses co inculpés, Cheikh Tidiane Diakhaté et Moussa Touré avaient été condamnés, le 25 juillet 2012, par défaut, à 5 ans dont 2 ans assortis de sursis.