« Le peuple Sénégalais est fatigué, la santé est malade et l’école agonise » (Issa Saadi Kanouté, candidat de l'EPS)

Pour la présidentielle de 2019, il faudra compter avec M. Issa Sadi Kanouté, président du parti de l’Engagement pour le Progrès du Sénégal (EPS) « Ndogu ngir Sénégal, Te Aar Ndonoy Askan Wi ». Face à la presse ce Samedi 14 Avril 2018, il a déclaré sa candidature à la prochaine présidentielle. Pour lui, « Le peuple Sénégalais est fatigué, la jeunesse est désemparée et désespérée, les femmes sont bouche bée… la santé est malade et l’école agonise » et se pose en alternative au pouvoir actuel qui a fini de décevoir les Sénégalais. Par ailleurs, il s’est dit contre le parrainage et s’est dit prêt à combattre le projet de loi, aux côtés des autres formations politiques le 19 Avril prochain. En effet, selon lui, « le bulletin unique peut bien faire l’affaire... »