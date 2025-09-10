Le pétrole grimpe, alimenté par les tensions géopolitiques

Les cours du pétrole sont poussés à la hausse mercredi, le marché s'inquiétant des fortes tensions géopolitiques avec l'interception de plusieurs drones russes entrés dans l'espace aérien polonais dans la nuit et les frappes israéliennes au Qatar mardi.



La Pologne, pays voisin de l'Ukraine et membre de l'Otan, a dit avoir abattu des drones "hostiles" dans son espace aérien.



"A la suite de l'attaque d'aujourd'hui par la Fédération de Russie sur le territoire ukrainien, une violation sans précédent de l'espace aérien polonais par des objets de type drone a eu lieu", a indiqué le centre de commandement de l'armée polonaise dans un message sur X.



Pour Arne Lohmann Rasmussen, analyste chez Global Risk Management, cela remet la possibilité de nouvelles sanctions européennes et américaines "sur le devant de la scène et fait peser un risque haussier sur le pétrole" et ses produits raffinés.



Vers 09H15 GMT (11H15 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en novembre, prenait 0,95% à 67,02 dollars.



Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en octobre, gagnait 1,05% à 63,29 dollars.



La Russie est le second exportateur mondial d'or noir et compte sur sa manne financière issue du secteur pétrolier pour financer la guerre en Ukraine.



"Si les Etats-Unis et l'UE peuvent se mettre d'accord sur davantage de sanctions, sur des droits de douane sur les pays qui achètent le pétrole russe, l'économie russe va s'effondrer. Et cela va mener le président Poutine à la table des négociations", a déclaré le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent qui a reçu lundi et mardi une délégation européenne.



Le marché reste aussi attentif à la situation au Moyen-Orient, où les tensions sont montées après les frappes israéliennes ayant visé les domiciles de dirigeants du Hamas à Doha, au Qatar.



Le Premier ministre qatari a affirmé que le pays continuera de jouer le rôle de médiateur dans la guerre à Gaza, mais a également averti que le Qatar se réservait "le droit de riposter à cette attaque flagrante".



La hausse de l'or noir reste néanmoins modérée car les opérateurs s'attendent à une offre excédentaire dans les prochains mois.



Selon un rapport mensuel de l'Agence américaine sur l'énergie (EIA) publié mardi, "l'augmentation des stocks entraînera une baisse des prix du pétrole à une moyenne de 59 dollars par baril (de Brent, ndlr) au quatrième trimestre" de l'année.