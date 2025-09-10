Le pétrole grimpe, alimenté par les tensions géopolitiques


Le pétrole grimpe, alimenté par les tensions géopolitiques
Les cours du pétrole sont poussés à la hausse mercredi, le marché s'inquiétant des fortes tensions géopolitiques avec l'interception de plusieurs drones russes entrés dans l'espace aérien polonais dans la nuit et les frappes israéliennes au Qatar mardi.

La Pologne, pays voisin de l'Ukraine et membre de l'Otan, a dit avoir abattu des drones "hostiles" dans son espace aérien.

"A la suite de l'attaque d'aujourd'hui par la Fédération de Russie sur le territoire ukrainien, une violation sans précédent de l'espace aérien polonais par des objets de type drone a eu lieu", a indiqué le centre de commandement de l'armée polonaise dans un message sur X.

Pour Arne Lohmann Rasmussen, analyste chez Global Risk Management, cela remet la possibilité de nouvelles sanctions européennes et américaines "sur le devant de la scène et fait peser un risque haussier sur le pétrole" et ses produits raffinés.

Vers 09H15 GMT (11H15 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en novembre, prenait 0,95% à 67,02 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en octobre, gagnait 1,05% à 63,29 dollars.

La Russie est le second exportateur mondial d'or noir et compte sur sa manne financière issue du secteur pétrolier pour financer la guerre en Ukraine.

"Si les Etats-Unis et l'UE peuvent se mettre d'accord sur davantage de sanctions, sur des droits de douane sur les pays qui achètent le pétrole russe, l'économie russe va s'effondrer. Et cela va mener le président Poutine à la table des négociations", a déclaré le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent qui a reçu lundi et mardi une délégation européenne.

Le marché reste aussi attentif à la situation au Moyen-Orient, où les tensions sont montées après les frappes israéliennes ayant visé les domiciles de dirigeants du Hamas à Doha, au Qatar.

Le Premier ministre qatari a affirmé que le pays continuera de jouer le rôle de médiateur dans la guerre à Gaza, mais a également averti que le Qatar se réservait "le droit de riposter à cette attaque flagrante".

La hausse de l'or noir reste néanmoins modérée car les opérateurs s'attendent à une offre excédentaire dans les prochains mois.

Selon un rapport mensuel de l'Agence américaine sur l'énergie (EIA) publié mardi, "l'augmentation des stocks entraînera une baisse des prix du pétrole à une moyenne de 59 dollars par baril (de Brent, ndlr) au quatrième trimestre" de l'année.
Autres articles
Mercredi 10 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Attaque Israélienne à Doha : Le Sénégal condamne les agressions et appelle à une médiation

Attaque Israélienne à Doha : Le Sénégal condamne les agressions et appelle à une médiation - 10/09/2025

"Bloquons tout": plusieurs milliers de manifestants à Marseille - 10/09/2025

Mbour : le vigile vole œufs, cigarettes et raisins et agresse son patron, deux ans de prison requis

Mbour : le vigile vole œufs, cigarettes et raisins et agresse son patron, deux ans de prison requis - 10/09/2025

Disparition inquiétante à Yeumbeul : un père de famille introuvable

Disparition inquiétante à Yeumbeul : un père de famille introuvable - 10/09/2025

Ambassade turque piégée : un réseau de faussaires au cœur d’une escroquerie aux visas à Dakar

Ambassade turque piégée : un réseau de faussaires au cœur d’une escroquerie aux visas à Dakar - 10/09/2025

Affaire Omart City : 3 000 victimes, un scandale XXL … le parquet réclame 3 ans de prison ferme contre Abdoulaye Mamadou Guissé et 2 ans contre Khady Faye la fausse tante du PR Bassirou Diomaye Faye.

Affaire Omart City : 3 000 victimes, un scandale XXL … le parquet réclame 3 ans de prison ferme contre Abdoulaye Mamadou Guissé et 2 ans contre Khady Faye la fausse tante du PR Bassirou Diomaye Faye. - 10/09/2025

Sanctions contre la Russie: Washington veut pousser l'Europe à s'attaquer à l'Inde et à la Chine

Sanctions contre la Russie: Washington veut pousser l'Europe à s'attaquer à l'Inde et à la Chine - 10/09/2025

Le Qatar continuera de jouer le rôle de médiateur à Gaza malgré l'attaque israélienne (Premier ministre)

Le Qatar continuera de jouer le rôle de médiateur à Gaza malgré l'attaque israélienne (Premier ministre) - 09/09/2025

[Contribution] LES LIONS, LE PANACHE ET LA LUCIDITÉ EN PLUS

[Contribution] LES LIONS, LE PANACHE ET LA LUCIDITÉ EN PLUS - 09/09/2025

Diomaye réagit à la victoire des Lions : « Mais le travail n’est pas fini … restons concentrés et unis »

Diomaye réagit à la victoire des Lions : « Mais le travail n’est pas fini … restons concentrés et unis » - 09/09/2025

Le Qatar affirme avoir été prévenu par Washington après le début de l'attaque israélienne

Le Qatar affirme avoir été prévenu par Washington après le début de l'attaque israélienne - 09/09/2025

Lecornu, fidèle et discret soldat d'Emmanuel Macron

Lecornu, fidèle et discret soldat d'Emmanuel Macron - 09/09/2025

Nucléaire: l'Iran dit avoir convenu d'un nouveau cadre de coopération avec l'AIEA

Nucléaire: l'Iran dit avoir convenu d'un nouveau cadre de coopération avec l'AIEA - 09/09/2025

Passation de pouvoir entre Bayrou et Lecornu mercredi à midi

Passation de pouvoir entre Bayrou et Lecornu mercredi à midi - 09/09/2025

Raids à Doha: le Hamas annonce 6 morts, dont des gardes du corps et un policier qatari

Raids à Doha: le Hamas annonce 6 morts, dont des gardes du corps et un policier qatari - 09/09/2025

Les Etats-Unis ont prévenu le Qatar de l'attaque israélienne (porte-parole Maison Blanche)

Les Etats-Unis ont prévenu le Qatar de l'attaque israélienne (porte-parole Maison Blanche) - 09/09/2025

France: le ministre des Armées Sébastien Lecornu nommé Premier ministre (Elysée)

France: le ministre des Armées Sébastien Lecornu nommé Premier ministre (Elysée) - 09/09/2025

Le Qatar affirme qu'un membre de ses forces de sécurité a été tué dans l'attaque israélienne à Doha 

Le Qatar affirme qu'un membre de ses forces de sécurité a été tué dans l'attaque israélienne à Doha  - 09/09/2025

Népal : le Premier ministre démissionne face à la colère de la rue, le Parlement en feu

Népal : le Premier ministre démissionne face à la colère de la rue, le Parlement en feu - 09/09/2025

Qatar: un responsable du Hamas dit à Al Jazeera qu'il y a des morts mais les chefs ont survécu

Qatar: un responsable du Hamas dit à Al Jazeera qu'il y a des morts mais les chefs ont survécu - 09/09/2025

L'attaque israélienne au Qatar suscite de vives critiques à l'international

L'attaque israélienne au Qatar suscite de vives critiques à l'international - 09/09/2025

RDC : au moins 71 morts dans une attaque des rebelles ADF

RDC : au moins 71 morts dans une attaque des rebelles ADF - 09/09/2025

Le chef de l'ONU condamne la

Le chef de l'ONU condamne la "violation flagrante" de la souveraineté du Qatar par Israël - 09/09/2025

Un responsable du Hamas à Gaza dit à l'AFP qu'Israël a visé les négociateurs du mouvement à Doha 

Un responsable du Hamas à Gaza dit à l'AFP qu'Israël a visé les négociateurs du mouvement à Doha  - 09/09/2025

Le Qatar affirme que des frappes israéliennes ont visé les domiciles de dirigeants du Hamas, condamne une attaque

Le Qatar affirme que des frappes israéliennes ont visé les domiciles de dirigeants du Hamas, condamne une attaque "lâche" - 09/09/2025

François Bayrou quitte l'Elysée après avoir remis sa démission (AFP) 

François Bayrou quitte l'Elysée après avoir remis sa démission (AFP)  - 09/09/2025

Explosions entendues à Doha: Israël affirme avoir frappé

Explosions entendues à Doha: Israël affirme avoir frappé "de hauts responsables" du Hamas - 09/09/2025

Bayrou a remis sa démission, Macron veut nommer très vite son successseur

Bayrou a remis sa démission, Macron veut nommer très vite son successseur - 09/09/2025

La flottille pour Gaza déterminée à partir malgré une

La flottille pour Gaza déterminée à partir malgré une "attaque de drone" au large de Tunis - 09/09/2025

Nigeria: bras de fer entre les travailleurs du pétrole et le géant Dangote

Nigeria: bras de fer entre les travailleurs du pétrole et le géant Dangote - 09/09/2025

RSS Syndication