Depuis sa nomination au poste de Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), nous, personnel de ladite institution, sommes témoins de plusieurs attaques malsaines à l’encontre de Monsieur Aliou SALL.

Au moment où le Sénégal se lance inexorablement sur la rampe de l’émergence avec des records battus dans quasiment tous les secteurs d’activité du développement ;

Au moment où la stabilité de notre chère patrie est plus que jamais consolidée avec une élection présidentielle apaisée et indemne de toute contestation ;

Au moment où le Chef de l’Etat, nouvellement élu pour un second mandat, invite toutes les forces vives de la nation au dialogue pour un meilleur devenir du pays ;

Au moment où, dans la même dynamique, Monsieur Aliou SALL pose tous les jours des actes forts conduisant de façon indéniable la CDC vers l’excellence son développement, la positionnant ainsi au rang de premier d’investisseur public institutionnel aux côtés de l’Etat ;

Au moment où des bailleurs de fonds nationaux comme internationaux lui font confiance en acceptant pour la première fois de l’accompagner dans la réalisation d’importants projets structurants pour notre économie ;

Au moment où tous les partenaires de la CDC sont aujourd’hui rassurés par rapport à la nouvelle gouvernance de l’institution incarnée par M. SALL ;

Nous, les collaborateurs de Monsieur SALL, témoignons, devant

l’opinion nationale et internationale, que Monsieur Aliou est un homme Honorable, intègre et dont la compétence ne souffre d’aucun doute.

Monsieur SALL, dispose de toutes les qualités d’un bon manager avec une grande humilité, un sens élevé du travail rigoureux et bien fait et une générosité immense dans l’effort.

En effet, dès sa prise de fonction en septembre 2017, Monsieur SALL s’est employé à cultiver un climat apaisé à la CDC, à instaurer la confiance vis-à-vis des partenaires de la CDC particulièrement les notaires et les concessionnaires du service public. Il s’est ensuite attelé à la réorganisation de l’institution et à la remobilisation du personnel.

Monsieur Aliou SALL a entrepris une restructuration des projets pour la plupart en souffrances. il a repris en main les projets initiés par la Caisse et en a fait une réalité palpable comme en témoigne le démarrage des travaux de la Tour des Mamelles et des sphères administratives régionales ainsi que les parcelles viabilisées à Bambilor pour ne citer que ceux-là.

Ce bilan élogieux réalisé en un temps record et cet espoir de toute une équipe soudée derrière son Directeur Général, justifient le soutien et la solidarité de tout le personnel de la CDC qui se dresse comme un seul homme pour barrer la route à toute personne qui s’attaquerait injustement à son Directeur Général et aux intérêts de la CDC.

Nous invitons en toute humilité, les sénégalais à décortiquer notre message en nous permettant de mener à bien, sous la direction de notre cher Directeur général, les chantiers hautement importants et à haute valeur ajoutée de la CDC.





Le personnel de la CDC