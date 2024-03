Le parti socialiste, allié de taille de BBY partage le programme d’Amadou Bâ

Dans le cadre de la rencontre programmatique qu’elle organise à chaque mois de Ramadan, le parti socialiste a tenu une conférence de presse, pour présenter les axes programmatiques du candidat au pouvoir, Amadou Bâ, ce mardi 19 mars 2024.



Le parti socialiste, allié de taille dans la coalition Benno Bokk Yakaar, a plus que jamais réaffirmé sa volonté de soutenir le candidat de la mouvance présidentielle et a appelé tous ses militants à voter Amadou Bâ pour sa victoire éclatante au soir du 24 mars prochain.



Selon la coordonnatrice de vision socialiste, Aïssatou Diagne, le candidat de la mouvance présidentielle remplit tous les critères et compétences pour diriger le pays. Au-delà de ses compétences, c’est un homme qui parle peu et qui agit beaucoup, mais aussi un candidat qui incarne la paix et la prospérité.

À cet effet, la responsable socialiste, Aïssatou Diagne a décliné le programme du candidat Amadou Ba. Dans son allocution, elle a listé un programme de gouvernement qui commence par la paix vers la prospérité partagée, la vision du Sénégal à l’horizon 2035. Son programme s’articule autour de trois axes à savoir la transformation structurelle de l’économie de croissance, la protection sociale de développement durable (environnement, cadre social, formation), la gouvernance, la paix et la sécurité.