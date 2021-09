Le parti MP-RDA KEMET signe avec le Pr. Mbow des Assises la Charte de Gouvernance Democratique

Le professeur Amadou Makhtar Mbow, Président des Assises Nationales, entouré de ses proches collaborateurs du Directoire, a reçu en audience le nouveau Parti M.P.-R.D.A.-KEMET du Professeur Aliou Diack, Dr. ès Sciences Structures Génie Civil, ancien maire de Mbane, ce mercredi 08 septembre.



D’ailleurs, ce dernier a tenu à préciser que son parti a inscrit dans ses Statuts, l’engagement d’appliquer sans réserve les Conclusions des Assises. « Le parti s’est désolé de la trahison des Assises par des acteurs qui s’étaient engagés dans l’esprit de cette œuvre monumentale, et ceux qui les y ont rejoints, sans pourtant respecter leur engagement. »



La Charte a été signée par les trois membres de la Direction du Parti, en présence du Pr. Mbow et de ses collaborateurs. Sur ce, le M.P.-R.D.A.-KEMET y a fait une importante déclaration écrite et a promis d’organiser incessamment une grande conférence de presse avec la presse nationale et internationale. Cette sortie est aussi saisie pour honorer le Professeur Mbow pour son engagement encore inébranlable à 101 ans et le Directoire National.