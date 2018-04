«Le parrainage ne présente aucune entrave à la démocratie, le discours des pourfendeurs du parrainage est un discours creux! » (Ousmane Ndiaye, Sg M23)

Suite aux récentes polémiques concernant le projet de loi sur le parrainage, le mouvement des forces vives de la nation (M23), a fait une sortie ce 12 avril pour se prononcer sur la question.

À cet effet, le collectif a rappelé les principes fondateurs du mouvement du 23 juin. Rejetant, ainsi toute récupération ou tentative de manipulation de leur cause citoyenne.

A travers son texte liminaire, le secrétaire général du M23, Ousmane Ndiaye, a vivement dénoncé les tentatives d'assimilation du parrainage au projet de loi à l'origine du 23 Juin. "Vouloir assimiler le parrainage au projet de loi présenté à l'Assemblée Nationale le 23 juin 2011, relève de la pure manipulation et d'une tentative d'installer le chaos dans le pays."

Toujours selon lui, "le projet de loi sur le parrainage citoyen ne porte aucunement atteinte à la démocratie. Cela contribue à la rationalisation des partis politiques et à une meilleure visibilité de l'offre politique" a-t-il ensuite déclaré…