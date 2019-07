Le parquet a ouvert une information judiciaire : 3,6 millards de la mairie de Dakar « envolés »

Un nouveau scandale financier secoue la mairie de la ville de Dakar. Une affaire pour laquelle le parquet a ouvert une information judiciaire pour blanchiment de capitaux, abus de biens sociaux et escroquerie.



Tout est parti d’une plainte de la ville de Dakar contre l’homme d’affaires sénégalais, Pape Abdoul Ba et sa société Corifex.



La mairie de Dakar, d’après sa déposition, avait émis un emprunt obligataire pour construire le centre commercial 4C. C’est ainsi que Corifex avait donné ses titres fonciers en garantie au Fagace dont les Etats sont les seuls actionnaires.



Par la suite, Adoul Ba aurait fait intervenir dans le capital de Corifex, Sci Ama Invest dont il est actionnaire avec ses enfants.



Il est aussi actionnaire d’Oldrich International Limited qui a prêté à Corifex 6 millions d’euros pour rembourser les créanciers obligataires.



D’après la plainte de la mairie de Dakar, Ba et son fils ont fait acheter par la Sci Ama les terrains à Corifex à un prix minoré avant même l’arrivée du terme, du remboursement, ce qui n’a pas rétribué le prêt de la société d’Oldrich International Limited.



En outre, 350 millions ont été remis à Pape Abdoul Bâ sans aucun justificatif par le comptable de Corifex.



Toutefois tous les témoins qui ont été entendus dans cette affaire ont déchargé Pape Abdou Ba, indique le journal.