Le panier de Sokhna Maï : à la découverte des vertus du « Wass », un thé local aromatisé au citron

Le panier de Sokhna Maï, un concept initié par l'équipe de Dakaractu. Il s'agit d’une série de reportages/découvertes portant sur nos produits locaux. Pour son premier numéro, le panier propose le « Wass » , ce thé local aromatisé au citron, qui est très prisé par les sénégalais.

Le « wass » peut être un digestif, ou même un relaxant. Cela dépend de l'intérêt que lui porte le consommateur. Dans tous les cas, ce thé renferme de nombreuses vertus. A en croire Abdoulaye Bâ, diététicien, le « wass » est riche en anti-oxydants, grâce au citron qui fait partie des ingrédients essentiels, aidant à booster le système immunitaire.

C'est un excellent, antibiotique et antiviral, parfait dans le traitement du rhume et du mal de gorge. D'ailleurs, il ferait un bon traitement préventif pour la grippe, d'autant plus que les docteurs ont prouvé dans leurs recherches que c’est un des symptômes du coronavirus.

Ce thé est aussi recommandé pour ceux qui veulent se dégraisser, en plus d'équilibre alimentaire. C'est la raison pour laquelle le coach Pape Gueye rencontré sur la Corniche ouest de Dakar le conseille souvent aux sportives.

Chez des vendeurs de « wass », nous avons rencontré différents consommateurs qui sont des habitués de ce thé. Si certains le consomment pour chasser la fatigue ou parfois diminuer la graisse, d'autres avouent l'utiliser pour se relaxer.

Cependant il est déconseillé d'en abuser car cela peut provoquer des troubles chez la personne, de l’avis du Dr Bâ.

Ce thé local, appelé « wass » est préparé différemment selon les vendeurs. Pour le cas de Abdou Cissé il y met cinq (5) ingrédients essentiels tel que (le kinkéliba, le citron, le gingembre, la citronnelle, et des feuilles de menthe appelé en wolof Nana). Pour lui, chaque ingrédient a son apport dans le thé et ce mixage procure un bien-être fou au consommateur.