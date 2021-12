« Le nouveau stade Olympique de Diamniadio devrait porter le nom de Lamine Diack » (Abou Diallo, Société Civile)

« Rendre à César ce qui appartient à César! » Tel est le but de la pétition lancée en l’honneur de feu Lamine Diack, ancien président de l’Association internationale des fédérations d’athlétisme.



Pour avoir fait un parcours incontestable dans le domaine du sport et particulièrement dans l’athlétisme, Lamine Diack est, selon Abou Diallo, une personne à qui il faut rendre hommage de la plus belle des manières. Et une des façons de l'honorer, d’après le membre de la société civile, serait de baptiser le nouveau stade olympique à son nom.



« Personne ne doit oublier Lamine Diack. Il a hissé tout haut le drapeau Sénégalais et Africain dans le domaine sportif. Il est légitime que son nom résonne dans notre contrée à travers les dédales du temps pour que les générations futures puissent connaître la portée des hauts faits d'armes de ce monument internationalement connu et reconnu », a jugé Abou Diallo.



Champion de France avec un saut de 7,63 mètres en battant le record en 1959 avec 7,72 mètres, ancien footballeur, président de la Confédération africaine d'athlétisme, ministre de la Jeunesse et des Sports, président de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF), suffisant pour que ce privilège lui soit donné. En effet, le membre de la société civile appelle à une large adhésion en signant cette pétition pour honorer Lamine Diack qui, depuis les années 50 à nos jours, a bataillé ferme pour que l'histoire retienne le nom de notre pays le Sénégal dans le domaine du sport...