"Le ministre du tourisme a appelé le directeur de l'hôtel pour lui dire que si tu reçois Idrissa Seck, je t'amène le Fisc", affirme le président de Rewmi.

C'est dans une salle archi combe que le président de Rewmi, Idrissa Seck, s'est adressé à la presse. Mais avant de se prêter aux questions de la presse, l'ex premier ministre sous Wade a donné un avant goût à l'assistance. En premier lieu, il rappellera l'invite de Macky Sall à son endroit pour qu'il participe au premier gouvernement : "Macky Sall m'a dit que pour nos deux vieillards d'ici 10 ans, ce sera terminé pour eux, et entre vous et moi il y a juste deux ans, donc vient me rejoindre. Je lui ai dit non, parce qu'après l'expérience que j'ai vécue avec Abdoulaye Wade, maintenant seul le suffrage du peuple me légitimera, mais pas la décision d'une personne."



Selon toujours Ndamal Kadior, il y a eu beaucoup de bruit et des informations fausses disant qu'il ne ne veut pas que Macky Sall soit son chef. Et avant de demander au docteur Abdourahmane Diouf de lire la résolution finale, Idrissa Seck a remercié l'hôtel qui les a accueillis et fustigé le coup de fil passé par le ministre du tourisme Mame Mbaye Niang au directeur de l'hôtel qui devait les accueillir, en ces termes : " si vous accueillez Idrissa Seck, je vous envoie le Fisc. " D'ailleurs Idrissa Seck promet, une fois élu, de faire un redressement concernant ce réceptif hôtelier.



Il est à rappeler que le patron de Rewmi a en outre procédé à des changements dans l'architecture de son staff. Ainsi, Abdourahmane Diouf devient le porte parole et responsable des cadres, Yankhoba Diattara, le directeur des structures et Mory Guèye de Nguékhokh, le responsable des jeunes. D'autres aménagements ont aussi été opérés, tels celui de la couleur du parti qui devient orange et noir, l'âge des jeunes passant de 35 à 40 ans...