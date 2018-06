Le ministre des mines sur les concertations sur le pétrole : « L’opposition n’est pas venue et c’est dommage! »

Le ministre des mines et de la géologie, Aïssatou Sophie Gladyma Siby a réagi à la suite de la tenue de la concertation sur le pétrole et le gaz convoquée par le Chef de l’Etat Macky Sall. Un événement qu’elle a salué même si elle a regretté le boycott de l’opposition qui n’est pas venue.

« C’est dommage et je pense que néanmoins une autre occasion sera tenue. Des gens avisés ont lancé un appel pour que cela se fasse entre l’Etat et l’opposition parce que nous voulons que tout marche ».