Le ministre des Sports Matar Bâ porté à l'unanimité à la tête du Comité électoral de Fatick

Le ministre des Sports, Matar Bâ, a été désigné à l'unanimité, ce dimanche, pour prendre la tête du Comité électoral de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) dans la Commune de Fatick, en vue de l'élection présidentielle du 24 février 2019.



Ce proche et fidèle du Président Macky Sall a été choisi comme le Numéro 1 dans son fief, pour mener à bien la lourde tâche de remobiliser l'appareil militant, durant la campagne électorale. C'est à l'issue de la réunion préparatoire, tenue ce dimanche, avec les camarades et membres des partis alliés de la grande Coalition de la Majorité Présidentielle. Les militants et leaders de mouvement ont affiché un optimisme quant à la capacité du Maire de Fatick à conduire la politique pour laquelle il a été choisi par ses pairs.



Une équipe de campagne de la Commune sera actée en interne. "La ville de Fatick, localité hautement symbolique du President Macky Sall a un double défi : l'unité de tous les responsables et une victoire écrasante au soir du 24 février 2019. Nous avons décidé de nous regrouper autour de l'essentiel pour offrir au candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) un deuxième mandat dès le premier tour de la présidentielle", a déclaré le Maire de Fatick. La campagne sera officiellement lancée le 2 février prochain...