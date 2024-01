Le ministre des Sports, Lat Diop, donne la consigne aux Lions : « Li dess ci CAN bi nagn ko Navétane ! »

Après avoir salué l’union et la belle entente notée entre les comités de supporters sénégalais, « Allez Casa » et notamment le «12ème Gaïndé » et « Lébbou gui », établis à Yamoussoukro, le ministre des sports, Lat Diop, estime que le Sénégal a toutes les cartes en main pour remporter la CAN 2024. Soulignant le travail exceptionnel du staff technique sénégalais et l’abnégation des joueurs, il estime que seule la combativité et l’engagement doivent désormais prévaloir pour aller au bout. « Li dess ci CAN bi nagn ko Navétane », a-t-il déclaré en marge de sa visite effectuée au QG des supporters à Yakro