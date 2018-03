Le mois de mars étant dédié aux femmes, le ministre des Mines et de la Géologie, Aïssatou Gladima Siby a rencontré les femmes de Joal et en a profité pour les doter d'unités de transformation en jus et beurre de mangue, de deux tracteurs pour les jeunes et de matériel culinaire.

Dans cette même dynamique, la responsable apériste à Joal leur a remis 50 millions comme appui à leurs différents projets, somme qui sera mise à la disposition d'un comité qui va être piloté par le préfet.

Voulant suivre les pas du président Macky Sall, Madame Aïssatou Gladima a tenu à signaler que le président de la République a beaucoup œuvré et qu'il reste aux responsables de communiquer sur ses réalisations et actions sociales, en cessant d'en profiter et de faire de la récupération...