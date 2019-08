Le ministre de la justice à Guy Marius Sagna : « Notre pays est sous-développé... L'administration sera saisie »

“L’administration pénitentiaire a ses règles, mais pour la lettre de Guy Marius Sagna, l’administration sera saisie et elle répondra“, a déclaré le Garde des sceaux, lors de sa visite du pavillon spécial de l’hôpital Le Dantec. Répondant sur les conditions de l'hôpital dans les prisons, le ministre de rappeler que le Sénégal est un pays sous développé, mais qu'à l’avenir, nous pourrons équiper nos établissements de santé comme nous le voulons. Pour le moment, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu’elle a. "Moi j'ai visité les hôpitaux et je suis satisfait de ce que j’ai vu …", dira t-il.