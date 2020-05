Le ministre de la culture est incompétent, "thiouné la" (Mamadou Ibra Kane, Cdeps)

Il faut des critères objectifs dans l'attribution de l'aide à la presse. Mamadou Ibra Kane qui estime que le ministre de la culture et de la communication est incompétent, juge que l'argent du contribuable a finalement été jeté par la fenêtre car Abdoulaye Diop ne connaissant pas le secteur de la presse suffisamment, s’est permis d'attribuer l'aide à la presse à des organes de presse qui normalement n'y ont pas droit.

Le président du patronat de la presse estime que le ministre de connaît pas les rouages de la presse et il méconnaît la loi car des associations de radio communautaires par exemple sont bénéficiaires de l'aide alors qu'on devait les aider à travers des créneaux autres que l'aide à la presse.



Invité de l'émission Actu débat de Dakaractu, Mamadou Ibra Kane confirme que certains promoteurs de presse ont renvoyé leur chèque avant d'ajouter que l'aide à la presse doit être discutée avec des hommes de médias pour pouvoir respecter certaines conditions minimales.



Le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse au Sénégal dans la dynamique du nouveau code de la presse, plaide pour une presse plus libre, une presse qui ne sera contrôlée ni par les politiques encore moins par les religieux ou autres groupuscules de personnes capables de tirer la couverture de leur côté...