Le ministre de la Culture rend hommage à Issa Cissokho

L’annonce du rappel à Dieu du grand musicien Issa CISSOKHO m’a rempli d’une grande tristesse et plongé dans une profonde consternation.



Je voudrais m’incliner avec respect devant la mémoire d’un grand artiste qui a développé un savoir-faire qu’il a su mettre au service de tous les groupes et spectacles auxquels il a participé.



Chef d'orchestre du mythique Orchestra Baobab dont il a été l'un des membres fondateurs en 1972, Issa Cissokho était un virtuose du saxophone. Sa carrière extraordinaire a été impulsée et protégée par un public conquis par sa générosité musicale et l’énergie qu’il dégageait.

En cette circonstance douloureuse, j’exprime, au nom du Président de la République, Son Excellence, Monsieur Macky SALL, du Gouvernement du Sénégal et en celui de la communauté artistique et culturelle, mes condoléances sincères à la famille éplorée et au peuple sénégalais.



Monsieur Abdou Latif COULIBALY



Ministre de la Culture du Sénégal