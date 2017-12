Le ministre de l’environnement rassure les forestiers : « Nous allons nous mettre ensemble pour apporter la solution »

Le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, le Professeur Mame Thierno Dieng, a reçu ce vendredi 08 décembre 2017, Ablaye Sow, Président du Conseil d’administration de l’Union Nationale des Coopératives d’Exploitants Forestiers du Sénégal (UNCEFS), à la salle de conférence de son département, sise au parc de Hann.

Ces derniers ont exposé au ministre leur complainte, et le Dr Mame Thierno Dieng leur a assuré sa volonté de les accompagner pour trouver des solutions. Cette rencontre avait pour objectif d’évaluer l’état de l’exploitation du bois et du charbon de bois dans ce contexte de menace accrue sur la ressource forestière, dans le sud et sud–est du pays.