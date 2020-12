Le ministre de l’Économie Numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diatara rappelle au Groupe Sonatel ses obligations

Le ministre de l’Économie Numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diatara a effectué une visite de travail à la Société Nationale des Télécommunications (Sonatel) dans le cadre de sa tournée de prise de contact des services dépendants de son département ministériel. Cette rencontre a servi de cadre au nouveau ministre de rappeler à la société leader des télécoms dans notre pays, «ses obligations » relativement à la prise en charge pleine et entière de la qualité de service et à l’abordabilité des prix.







Après l’Agence de l’Informatique de l’État, c’était au tour de la Sonatel de recevoir le ministre de l’Économie Numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diatara. Au cours de la rencontre le a souligné la nécessité pour le Groupe dirigé par Sékou Dramé de respecter ses obligations et ses engagements pour une meilleure qualité de service. Et ce surtout après la dégradation de la qualité de service constaté et rappelé par les députés de l’Assemblée Nationale.







En effet, rappelant les instructions du Président de la République sur une bonne qualité de service, des prestations efficaces des services de télécommunications, l’accroissement de la connectivité pour tous et par tous et des tarifs abordables, le ministre a exhorté la société leader des télécoms au Sénégal à la nécessité d’efforts substantiels dans la couverture nationale du réseau. «Nous voulons que le Groupe Sonatel face plus et mieux dans l’amélioration de la qualité des services de télécommunications dans sa globalité », insiste-t-il, non sans souligner que le Groupe Sonatel en tant que leader de l’écosystème doit tirer les autres vers le haut pour le bien de tous.







Les télécommunications étant un secteur à forte valeur ajoutée, Yakhoba Diatara a invité la Sonatel à conjuguer ses efforts à ceux de l’État dans la lutte contre le chômage des jeunes en faisant des efforts supplémentaires. A cet effet, Yankhoba Diatara rappellera au Groupe Sonatel qu’il a été sollicité pour une participation dans le financement des star up en accompagnant les efforts u Chef de l’État qui a mis 3 milliards de francs CFA à la DER. Tout de même, il a tenu à féliciter le Groupe Sonatel qui, rappelle-t-il, est une fierté pour le Sénégal. C’est dans ce cadre qu’il a encouragé le Groupe Sonatel conformément à son ambition d’être le partenaire privilégié de l’État dans la transformation digitale de nos sociétés et l’inclusion numérique des populations, qui célébrait la deuxième promotion de diplômés issue de la première école gratuite de codage d’Afrique de l’Ouest : Sonatel Academy, qui a pour marraine feue Mme Rose Dieng KUNTZ.







La cérémonie de remise de diplômes a été présidée ce vendredi 11 Décembre 2020 par M. Yankhoba Diatara, Ministre de l’Économie Numérique et des télécommunications, récompensant 84 apprenants spécialisés en Développement web/mobile, Référent Digital, et Développement Data.