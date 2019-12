Le ministre Mme Asomme Diatta au parlement sénégalais : "Depuis 2012, les prix des denrées de première nécessité sont stables"

Interpellé par les parlementaires sur la cherté de certaines denrées alimentaires, le ministre du commerce et des PME a rassuré que les prix des produits alimentaires sont restés stables depuis quelques années.

"Depuis 2012, les prix des denrées de première nécessité sont restés stables", rassure le ministre.

Mme Aminata Assome Diatta de souligner que pour mieux assurer la sécurité alimentaire, d’importantes dispositions sont prises par le gouvernement.

"Il y tout a un dispositif mis en place pour protéger le consommateur. Car avant toute mise en circulation d'un produit, il y a toute une disposition mise en place pour assurer la sécurité alimentaire du produit. Et il y a de cela quelques jours, mon département a procédé à l'incinération de certains produits saisis", souligne toujours le ministre.

Au ministre de préciser que le président de la République accorde une importance capitale au secteur privé sénégalais pour la croissance économique du pays.

"Dans sa politique économique, le président Macky Sall souhaite que le secteur privé prenne la relève dans le cadre de la croissance économique", dixit le ministre du commerce, des petites et moyennes entreprises, Mme Aminata Assome Diatta...