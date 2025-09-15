Le ministre Déthié Fall à sa prise de fonction : « Nous allons adopter le rythme militaire, très soutenu car le peuple nous attend »


Le ministre des infrastructures a effectué la passation de service avec sa collègue ministre des pêches et de l’économie maritime à Diamniadio. En effet, c’est la direction des infrastructures maritimes et portuaires qui a fait l’objet de passation entre le nouveau ministre des Infrastructures Déthié Fall et sa collègue, des pêches et de l’économie maritime. Ainsi, Déthié Fall ne compte pas perdre de temps après sa prise de fonction dans ce département. « Ce sera un rythme soutenu…. Le pays le demande et les autorités le soutiennent aussi…Nous avons l’obligation de résultats. Nous allons exécuter les chantiers de jour comme de nuit et nous allons adopter le rythme militaire », a indiqué le nouveau ministre des infrastructures qui annonce une mobilisation de toute l'énergie nécessaire, avec la rigueur requise, la transparence attendue et le sérieux nécessaire pour atteindre les objectifs fixés. 

 

Dans la foulée, Déthié Fall rend hommage à la Ministre des Pêches et de l'Économie Maritime, Fatou Diouf pour le travail qu'elle a entrepris dans ce département: « Même si nous ne nous connaissions pas bien, en tant qu'acteur politique, membre de la majorité et citoyen simplement, nous avons suivi ce que vous avez bien voulu faire dans ce département pour faire progresser les échanges. Nous allons, dans le même esprit, avec nos nouveaux collaborateurs du Département des Infrastructures, œuvrer pour que les attentes des autorités soient plus que satisfaites », a-t-il ajouté. 

 

 

Accélérer le rythme déjà amorcé…

 

Lors de la présentation de son nouveau gouvernement, le premier ministre Ousmane Sonko a demandé à toutes les autorités gouvernementales de travailler 24 heures sur 24. Déthié se range dans cette optique : « Nous proposons cette directive, comme on dit en mathématiques, comme un minimum. Et le maximum attendu de tous ceux qui souhaitent travailler au ministère des Infrastructures est d'être disponibles 24 heures sur 24 », s’engage le nouveau patron des infrastructures.

Lundi 15 Septembre 2025
