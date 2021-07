Le milliardaire Richard Branson a réussi son vol dans l'espace

À bord de son vaisseau VSS Unity, M. Branson a décollé du Nouveau-Mexique à 10 h 40 (heure de l’Est), soit 1 h 40 plus tard que prévu, et ce pour des raisons météorologiques. En plus du fondateur de Virgin, l'appareil transportait trois de ses employés et deux pilotes. Lors du décollage, le vaisseau-fusée était attaché un avion à double fuselage.



À 11 h 26, après avoir atteint 15 km d’altitude, le vaisseau qui accueille le milliardaire de 71 ans s’est détaché et a allumé ses moteurs pour entamer une ascension supersonique, à la vitesse Mach 3, jusqu’à 88 km de la Terre, avant de redescendre en planant. Les passagers ont alors pu expérimenter le fait d’être en apesanteur et regarder la Terre à travers l'un des 12 hublots. L'équipage a voyagé aux limites de l’atmosphère terrestre et de l’espace. Selon la Fédération aéronautique internationale, l’espace débute à partir de la ligne de Karman qui se situe à 100 km au-dessus du niveau de la mer. Néanmoins, la Nasa et l'US Air Force, l'établissent à 80 km d'altitude.