Le métier de lingère encore surnommée "Fotkat" : un secteur en pleine mutation à l'ère du machinisme...

La donne a encore changé pour apporter une nouvelle touche dans le secteur des lingères, encore un coup qui aurait l'effet d'une avalanche sur le business de ces lingères, les rendant de plus en plus vulnérables. En effet, à ce jour, la tendance n'est plus au service des lingères traditionnelles, ni au nettoyage pressing, mais plutôt au service de lavage automatique.Depuis près de trois ans, l'on constate dans certaines zones et endroits publics l'implantation de machines de laverie de dernière génération qui proposent des services répondant de mieux en mieux aux besoins de la population. c'est du moins l'opinion de Pierre, un des clients rencontrés dans le cadre de notre reportage. Habitué des services de "Fotall", il fréquente le plus souvent le point se trouvant dans la station d'essence "Shell" en face du restaurant "le Relais" situé au quartier du "Point E". Assise à côté sur une chaise et attendant tranquillement le lavage de ses vêtements, le monsieur, en jogging, a loué les services de cette nouvelle option de lavage qui s'offre au public Sénégalais. Un célibataire qui habite seul dans son appartement trop étroit, même s'il aurait voulu faire le linge, ce serait mission impossible compte tenu des conditions peu favorable. Habitant le quartier, ces machines résolvent ce problème. De plus, à un coût aussi moindre, il ne pouvait tomber mieux. Une virée chez cette entreprise qui a osé défier toute concurrence du moment était plus que nécessaire pour une petite interview, histoire d'en savoir un peu plus sur cette initiative innovante.Implantée à Yoff, dans une cité nommée Nord-Foire, l'entreprise Fotall Services se situe plus précisément derrière la maison du célèbre chanteur Waly Seck. Arrivée dans les locaux, l'accueil était plutôt chaleureux avec une équipe dynamique sur place. Après une brève entrevue avec le Directeur général, place à l'entretien avec Mme Sarr, directrice commerciale et responsable du développement de la franchise."Nous nous sommes installés sur le marché depuis plus de deux ans, et notre initiative est motivée par le souhait de vouloir apporter une innovation dans le secteur du lavage mais aussi nous avons voulu répondre à un besoin en phase avec la configuration du pays, tout en tenant compte que les gens n'ont plus le temps ni assez d'espace dans les maisons pour effectuer comme jadis le nettoyage du linge. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire qu'il est temps d'apporter une touche toute fraîche et innovante dans ce domaine...", a argumenté la responsable chargée de la communication de l'entreprise.Ainsi, depuis l'ouverture de leur premier kiosque en 2021, aujourd'hui il en sont à dix sept (17) points de laverie "Fotall" dispersés au niveau de la ville, dans la banlieue dakaroise et dans les régions de Thiès et Saint-Louis.Toutefois, poursuit-elle, dans chaque point, le client y trouvera deux agents sur place. Ces derniers se chargeront de le guider en termes d'informations mais aussi de services. "Ce sont ces agents qui vont récupérer le linge et s'atteler à l'ensemble de la procédure pour accomplir la tâche (triage, pesage, lavage, séchage et repassage au besoin)", souligne la dame.Cependant le concept du service de lavage automatique est différent de la méthode des nettoyages par pressing. Outre le passage par kilo ou le lavage par pièce, ici c'est le volume qui est pris en compte. Soit c'est la machine de 20 kg dont les tarifs requis sont à 4.000f pour le lavage simple; 2.000f pour le séchage. Pour la machine de 9kg , 3.000f pour le lavage et le séchage à 1.500f. Pour ce qui est du repassage, il compte pour un service optionnel, donc payant à part si le client le souhaite : 5.000f pour le volume de 20vkg et 3.000f pour celui de 9kg.À présent, les dés sont jetés, rude concurrence ou pas, le secteur du nettoyage de linge est depuis quelques années en pleine révolution. Un atout qui profite à certains citoyens tandis que d'autres y voient un "signal rouge", synonyme de danger pour leur survie, parce qu'étant leur gagne-pain. Cependant, comme le disait le dicton, "le client est roi" le plus convaincant des services profitera...