Le message politique du président Wade : « Ce qui consolide la démocratie à la base (…) Pourquoi j’avais dit que je ne marcherais jamais sur des cadavres pour aller au palais »

L’ancien président Wade a reçu la commission nationale du parti démocratique sénégalais chargée du suivi des révisions des listes électorales. Le Secrétaire Général National, Me Abdoulaye Wade, en a profité pour féliciter les responsables désignés pour ce travail préélectoral. Mais en fin politique, l’ancien chef d’État encourage ses militants : « Nous avons un parti qui ne ressemble à aucun de toute l’opposition. Le parti démocratique sénégalais a un fondement particulier qui le différencie des autres… », a rappelé le secrétaire général du PDS.

Me Abdoulaye Wade, revenant sur le contexte politique, interroge ses propos en tant qu’opposant actif du milieu. « Un professeur espagnol m’avait posé la question sur la conquête du pouvoir. Il est écrivain aussi, et il me disait que le PDS l’intéressait. Il m’a demandé si c’est moi qui avait dit ne jamais marcher sur des cadavres pour accéder au pouvoir. Je lui ai répondu par l’affirmative », indique le leader des libéraux qui explique ce choix comme « le respect de la constitution et des chartes qui la régissent. Me Abdoulaye Wade en démocrate, rappelle qu’au Sénégal, il y a cette chance de donner à chaque citoyen, son opportunité de s’exprimer de manière démocratique. Le pape du Sopi invite ses militants à porter ces valeurs du parti qui font de lui aujourd’hui ce qu’il est devenu durant des décennies.

Pour finir son propos lors de cette rencontre avec la délégation du PDS, le président Wade considère que « chaque militant doit être un citoyen modèle pour participer de manière patriotique à la consolidation de la démocratie ».