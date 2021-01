Le message du président Macky Sall décrétant l'État d'urgence : " « L'heure est grave! J'en appelle à la mobilisation générale dans un élan solidaire... »

Au regard des résultats présentés et des analyses pertinentes, faites par les membres du CNGE, force est donc, selon le président Macky Sall, de constater l'impératif de prendre de nouvelles mesures sanitaires pour limiter et endiguer la propagation de l'épidémie de Covid-19. Ainsi, s'est prononcé le président Macky Sall qui était avec le comité national de gestion des épidémies sur la situation épidémique qui prévaut dans le pays.



Le président de la République rappelle ainsi aux populations que l'heure est grave face d'une part, au relâchement général constaté sur le respect des gestes barrières, sur le port de masques et d'autre part sur les cas de contamination qui se sont multipliés de plus belle, les cas de décès et des cas également graves. Le président Macky Sall dans son discours, se fiant naturellement surtout sur les recommandations du corps médical, " décide de décréter l'état d'urgence dans la région de Dakar et celle de Thiès qui concentrent plus de 90% des cas de covid-19 au plan national".



Le président de la République invite ainsi les populations à se conformer aux exigences sanitaires et dispositions de prévention individuelles et collectives surtout avec le port obligatoire du masque dans les transports. Il faudra également éviter les déplacements non-essentiels, les rassemblements et autres réunions publiques et privées.



Le président indique également la nécessité de renforcer le contrôle au niveau des frontières tout en renouvelant son soutien au personnel de santé et demande au gouvernement de veiller à l'amélioration continue de leur conditions de travail.



Le président Macky Sall terminant son propos, appelle à la mobilisation générale de toutes les forces vives de la nation pour, dans un élan solidaire, vaincre la pandémie à coronavirus.