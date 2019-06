Le message de Sonko à Macky Sall : " Je suis prêt à lui pardonner tout ce que lui et sa famille m'ont pris. Mais..."

"Ce qui se passe est très grave!" C'est la phrase par laquelle le leader de Pasteef a débuté son discours à l'occasion de la manifestation de protestation de la Plateforme Aar LiNu Bokk. Abordant cette versée des sénégalais dans les coulisses de l'affaire Pétrotim qui demandent leur 400.000 frs à Aliou Sall, Ousmane Sonko esquive en affirmant qu'il est prêt, en ce qui le concerne, à pardonner à Macky Sall et à ceux qui l'entourent, mais à condition qu'ils révisent tous les contrats, qu'ils fassent revenir les milliers de milliards aux sénégalais. Et qu'ils prennent l'engagement de signer des contrats loin d'être nébuleux et de garantir de meilleures conditions de vie aux sénégalais", décrètera Ousmane Sonko...