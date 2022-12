Le message d’encouragement de Sadio Mané aux Lions, après leur élimination… « On ira à la recherche d’autres trophées…

Quelques temps suite à la défaite du Sénégal 3-0 face à l’Angleterre, Sadio Mané a publié un chaleureux message de soutien à ses coéquipiers. Malgré la lourde défaite en huitième de finale de coupe du monde, Mané préfère voir le bon côté des choses et surtout prendre rendez-vous pour les prochaines échéances…

« Chers frères vous êtes tombés les armes en mains. Le peuple est fier de votre parcours. Et vous avez mis du baume dans le cœur des sénégalais et de tous les supporters en défendant dignement le drapeau national. L’apprentissage continue, bon courage. On ira à la recherche d’autres trophées… »