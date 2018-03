« Le match Haroya AC contre Génération Foot (GF) retransmis en direct sur Cis Tv » (Aboubakri Ba)

Le match des 16es de finale de la Ligue africaine des Champions opposant le Haroya AC de Guinée à Génération Foot (GF) sera diffusé en direct, mardi à 17h sur la chaîne guinéenne Cis Tv, si l'on en croit son Directeur général Aboubakry Ba, interrogé par Aps. "Le match sera en direct et nous sommes en négociation avec Génération Foot pour avoir la manche retour prévue à Dakar", a annoncé le Dg de la chaîne guinéenne spécialisée en sports et en musique.

L'ancien journaliste de la RTS et de Canal+ avait rejoint il y a quelques mois la direction générale de Cis Tv présent sur les bouquets. Chaque week-end, la chaîne diffuse en direct quatre matches du championnat guinéen d'élite, a indiqué Aboubakry Bâ.

Notons que la rencontre entre Haroya AC et Génération Foot (GF) est prévue au stade du 28 septembre. Le coup d'envoi sera donné à 17h et la manche retour est programmée à Dakar, le 16 mars prochain...