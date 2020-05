Le mariage « VIP » de ce samedi a viré au cauchemar. Les organisateurs à savoir le mari Bara Guèye et sa belle-mère Mariah Mané, en plus du griot Alassane Mbaye, du snappeur Niang Kharagne Lo et de la jet-setteuse Adja Diallo, du distributeur de billets Mansour Ndao, entre autres, sont tous arrêtés et gardés à vue à la brigade de la Section de Recherches de Colobane.

Ils vont y passer leur première nuit en attendant que le procureur soit saisi du dossier pour y donner une suite.

Rappelons que tout ce beau monde et d’autres personnes étaient ensemble dans un mariage malgré l’interdiction de rassemblement de l’Etat du Sénégal.

Nous y reviendrons...