Le maire de Pékesse, dans la mélasse des visas : la DIC entre en jeu

Djibril Mbaye dit Djibo, maire de la commune de Pékesse dans le département de Tivaouane, est cité dans une affaire de visas pour les Etats-Unis. Selon les sources de « l’As » tout est parti de ses relations avec ses partenaires et il voulait profiter d’une invitation aux Etats-Unis pour faire voyager des gens qui n’en avaient pas le droit, car n’étant pas membres du Conseil municipal. Mais les vérifications des services de l’Ambassade des Etats des Unis ont permis de découvrir des anomalies. Avait-il encaissé de l’argent pour faire voyager certains ? L’enquête permettra certainement d’y voir plus clair. Toujours est-il que l’affaire est entre les mains de la Division des Investigations Criminelles (DIC) qui a déjà entendu le maire. Cette affaire de visa survient après celle de la construction illégale de cantines devant le centre de santé de Pékesse et la distribution jugée également illégale de parcelles à usage d’habitation. A cette occasion, la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (Dscos) a fait une descente sur les lieux le 24 Août dernier, pour placarder sur les murs, «Arrêt DSCOS».