Le maire de Notto Gouye Diama après l'explosion à Ngadiaga : « Cette situation doit faire penser à mieux impliquer les populations locales dans l'exploitation... »

Très surpris par cet événement inédit et inquiétant qui a atteint la commune de Notto Gouye Diama, particulièrement les habitants de Ngadiaga, le maire Maguèye Ndiaye s'est montré également profondément affecté. En effet, s'exprimant sur le déroulement des faits, le maire de Notto Gouye Diama a exprimé ses profonds regrets et compatit à la douleur de sa commune : " Nous avons été alertés vers 9 h quand le phénomène s'est produit. C'est en ce moment que nous avons avisé le préfet, de même que les sapeurs pompiers et le commandant de brigade.



Nous avons été vraiment surpris par cet événement qui a même arrêté les activités des populations, plus que désemparés", avança Maguèye Ndiaye. Ce qui est également à souligner, selon le maire de Notto Gouye Diama, c'est l'investissement que ces exploitants ont déjà mis dans ces 11 puits qui composent la mine de gaz de Gadiaga. " J'ai une pensée particulière à l'endroit de l'entreprise Américaine qui a eu, au moment où certains étaient réticents par rapport à l'exploitation de ces mines de gaz, la volonté d' y investir", souligne le maire.



Cependant, Maguèye Ndiaye rappelle que cette situation est interpellative. "Je tiens également à rappeler que ce drame nous interpelle dans la mesure où, en tant qu'élus, nous devons être bien impliqués dans ces projets." En effet, le maire de Notto Gouye Diama, à travers ce plaidoyer circonstanciel, invite à associer les populations pour que non seulement elles puissent y trouver leur compte, mais également pour que la jeunesse expérimentée exerce son expertise au bénéfice de son pays. Dans ce sillage, il informe que le ministre concerné les a rassurés qu'un dialogue franc et pérenne sera installé pour que les doléances des uns et des autres puissent être prises en compte.