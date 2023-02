« Le live de NitDoff ne devrait pas lui valoir la prison » Simon Kouka

Parmi les rappeurs qui soutiennent l’initiateur du « Show Of The Year », figure Simon Kouka. Ce dernier ne peut accepter que NitDoff puisse être emprisonné à cause de cette sortie sur internet. « Le live qu’il a fait ne mérite pas qu’on l’emprisonne. C’est vrai qu’il y a des écarts de langage, mais il s’est excusé pour cela » précise le rappeur. Simon rappelle que lors de leur audience avec le chef de l’État, ils étaient revenus sur ces arrestations et ont demandé que ces cas d’arrestations arbitraires puissent être revus pour que ces détenus retrouvent leurs familles.