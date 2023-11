Le laisser-mourir des jeunes en mer serait-il devenu une nouvelle politique de réduction du chômage ? ( Par El Hadji Mouhamadou Fadilou Diallo BA )

En plus de ses fameux cars rapides, de ses millions d’enfants mendiants dans la rue, le

Sénégal est en train de se donner une autre triste carte postale symbolique dans le monde.

Aujourd’hui l’écrasante majorité des pirogues, sur-chargées d’émigrants clandestins en

direction des côtes espagnoles et italiennes battent pavillon Sénégal. Comme il nous est de

plus en plus familier, ces dernières années, de voler la vedette à tous les autres pays en

Afrique dans quelque domaine qu’il soit, notre pays s’est encore une fois hissé sur le toit de

l’Afrique. Cette fois-ci, nous détenons le horrible record de morts en mer, au décompte des

chiffres de cadavres dénombrés au jour le jour. Face à ce triste trophée macabre qu’on fait

remporter au Sénégal, malgré les sénégalais, je pointe un à un des doigts accusateurs à tous

les coupables de cette ‘’humanicide’’ nationale. A quelque degré qu’ils se trouvent et à tous

les niveaux de responsabilité qu’ils se situent.

Au plan individuel, je pointe 1 (un) doigt accusateur aux jeunes sans foi ni voie qui se lancent

dans cette aventure suicidaire. Certes, il ne leur est offert aucune perspective de réussir dans

leur propre pays, avec des multitudes de projets et programmes d’insertion professionnelle

milliardivore et corruptivore, qui font espérer par leurs effets d’annonce mais finissent par

devenir desepérivore à leur résultat déceptivore. Mais, malgré tout cela, rien ne saurait



justifier un suicide aussi vil et aussi lâche de ces jeunes perpétré contre leur famille, leur

communauté et leur nation ; si ce n’est un manque de foi en Dieu et en eux. Au plan social, je

pointe 5 (cinq) doigts accusateurs aux parents solidaires et complices de ces parricides et

matricides. Du moins pour ces parents-là qui, sils n’en sont pas les instigateurs, connaissent

bien le projet du suicide de leurs enfants, les y encouragent, le financent et ont, donc, les

mains mouillées de l’eau qui les noie et les asphyxie à mort. Tous ces parents-là sont, a

minima, des meurtriers passifs ; s’ils ont su et fermé les yeux ou, a maxima, des meurtriers

actifs ; s’ils ont su et participé à cette funeste entreprise. Au plan politique, je pointe 10 doigts

accusateurs aux Autorités silencieuses et indifférentes face à cette dérive nationale. Leur

mutisme sur ce chaos nous amène à aller jusqu’à nous demander si le laisser faire ne serait-il

pas une tactique pour manipuler les statistiques aux fins de pouvoir présenter une baisse des

chiffres du chômage des jeunes. A croire que le laisser partir en mer ou le laisser mourir en

mer serait devenu une politique déguisée de l’insertion professionnelle des jeunes. Au plan

technique (avec l’aide de vos doigts que je sollicite à cet effet), je pointe 100 (cent) doigts

accusateurs à tous ces pseudo-communicants des organisations sociales (ONG, société civile,

associations…), des administrations publiques (Ministères, Directions, Agences…) qui se

sont arrogés, exclusivement et injustement, la prérogative de freiner le phénomène macabre

par le truchement de l’instrument de la communication de changement de comportement des

jeunes par rapport à l’émigration clandestine. En effet, ils restent emmurés dans leurs formes

de communication rétrogrades et dépassées qui ont montré leur limite objective. Leur

ignorance des formes de communication sociale émergente et leur suffisance qui les empêche

d’associer des communicants chercheurs autour d’un nouveau protocole de co-construction

d’une stratégie de communication sur le phénomène de l’émigration clandestine les rend

responsable, à un degré élevé, de ce naufrage social. Quand tu t’accapares des prérogatives,

des moyens et du rôle, d’arrêter la mort des jeunes sénégalais en mer par la communication et,

qu’au final, tu n’arrives pas malgré toute ta sur-communication à arrêter la mort des jeunes

sénégalais en mer, alors tu es responsable et coupable de la mort des jeunes sénégalais en mer.

Selon la loi mathématique de la transitivité. Qu’en dit la logique juridique ? J’aimerai bien

être édifié là-dessus.

D’une communication de cognition vers une communication de



monstration ?



Dans tous les cas, la mal-communication endémique qui est jusque-là développée sur le

phénomène de la migration clandestine est incapable d’endiguer la ruée des jeunes sénégalais

vers la mer et vers leur mort certaine. Cet échec comptable et coupable de la communication



mise en œuvre par les pseudo-communicants sur l’émigration clandestine, malgré le tapage

médiatique, les rassemblements folkloriques et les dépenses boulimiques, pourrait surprendre

un non communicant. Mais un tel flop est, somme toute, prévisible et logique aux yeux d’un

communicant averti. La faute est due à la forme de communication inefficace et inadaptée,

dans ce contexte, qui est utilisée et qui continue d’être utilisée, maladroitement, par ces

pseudo-communicants. Pour des résultats qui sont fatalement contreproductifs. Il s’agit de la

communication de persuasion qui est en cause. Mais à défaut de connaissance et de maîtrise,

d’autres formes de communications de changement de comportements émergentes et

perspicaces qui pourraient apporter des résultats probants, ces pseudo-communicants se

contentent uniquement de cette forme de communication même si tout le monde constate

qu’elle est sans aucun effet sur l’émigration clandestine qu’elle est destinée à combattre. C’est

pourquoi nous disons avec force, avec gravité et avec colère à qui veut ou qui ne veut pas

l’entendre :

Haro sur la sensibilisation ou la communication de persuasion

Depuis les débuts de ce phénomène d’émigration clandestine, la communication qui est

adoptée comme stratégie de lutte contre le fléau avec son lot de morts est la communication

de persuasion, pour les spécialistes de la communication. De manière triviale, ce concept

scientifique devient dans la bouche des pseudo-communicants le terme galvaudé de

sensibilisation. Alors, dans un élan parfois public parfois privé, pour des intérêts communs

chez certains ou personnels chez d’autres, en spécialistes autoproclamés ou en ignorants qui

n’ont pas froid aux yeux, par conviction humaniste ou par opportunisme économiste, tout le

monde s’est arrogé le concept de sensibilisation pour se lancer dans la lutte contre

l’émigration clandestine des jeunes. La sensibilisation est le concept populaire et populiste,

par excellence, qu’adorent arborer pompeusement les faux communicants pour se faire passer

frauduleusement en des spécialistes communicants. Pour ensuite se mettre à distiller,

moyennant titre, gloire et argent, des in-communications aux effets condamnables et qui

condamnent les populations. Pour éventrer, en un coup de canif, le deal qui est entretenu par

les pseudo-communicants autour de la notion dévoyée de la sensibilisation, il faut simplement

faire le constat que dans aucune université sénégalaise ou d’ailleurs, il n’est enseigné la

sensibilisation comme discipline scientifique. A la place, les étudiants sont initiés à la

communication sociale, à la communication pour le développement, aux stratégies

d’influence… qui renvoient aux mêmes procédés et au même objectif de changement

d’attitude et de comportement nuisible. Comportement nuisible qui concerne ici l’émigration



clandestine des jeunes sénégalais par le moyen des pirogues au péril de leur vie. Ce sont ces

concepts-là et non celui de sensibilisation qui sont théorisés et normés dans le vaste domaine

scientifique de la communication. Ils comportent, ensuite, des formes plurielles mais aussi

spécifiques qu’il convient de s’approprier, si on se revendique communicants et porteurs de

projet de communication. Parmi les formes de cette communication, il y a justement, la

communication de persuasion qui est utilisée, inconsciemment, abusivement et uniquement

par tous les acteurs de la lutte contre l’émigration clandestine. C’est d’ailleurs cette

communication de persuasion qui, parmi les multitudes formes de la communication sociale,

est la seule forme de communication qui ressemble ou qui correspond, à certains égards, à la

sensibilisation. Avec, ses caractéristiques, ses forces mais aussi avec ses limites qui entachent

la communication contre l’émigration clandestine.

Dans leur sensibilisation, les faux communicants passent tout leur temps et vont de

campagnes en campagnes de sensibilisation pour parler et pour dire aux jeunes candidats à

l’émigration clandestine les méfaits du phénomène. Entre autres, la déchirure de la séparation

avec les siens, les difficultés du périple en mer, les dangers du grand bleu, les souffrances

physiques de la traversée, les coups psychologiques à endurer, les incertitudes de l’ailleurs,

l’inhospitalité grandissante de l’occident, les risques de la mort… Ces messages, axés

principalement sur la sémantique et la sémiotique du fléau, renvoient aux caractéristiques de

la communication de persuasion. Pour un bref rappel théorique, les spécialistes de cette forme

de communication qui ressemble beaucoup à la sensibilisation partent du principe que pour

jouer sur les idées, le bon sens nous invite à recourir à l’argumentation. Aussi, les efforts,

pour une communication de persuasion comme pour une sensibilisation, sont portés

sur l’explication, l’argumentation, la démonstration, l’enseignement l’apprentissage ….

L’émetteur s’efforce de diffuser de nouveaux arguments et d’insister sur d’anciens

arguments. Le postulat qui en est le soubassement théorique est que l’homme est supposé

rationnel, on présume alors que s’il adhère aux arguments qu’on lui soumet, cette adhésion se

traduira par une modification de ses comportements et dans ses actes. Autrement dit, si on

parvient à convaincre les jeunes des fléaux de l’émigration clandestine et ses conséquences,

on arrivera à les dissuader de renoncer de l’émigration clandestine, les vont adopter en

conséquence les actes raisonnables qui s’imposent à savoir renoncer à l’émigration

clandestine. Prédiction faible et naïve car l’homme n’est pas du tout rationnel comme on veut

bien le croire. Savoir ce qui est mauvais pour lui ne signifie pas qu’il s’en abstiendra ou qu’il

l’évitera. Bien au contraire.



La seule finalité de cette communication de persuasion et de ces sensibilisations, qui se

trouvent être leur force, est qu’elle permet aux jeunes sensibilisés de changer leurs idées, de

faire évoluer leurs représentations, d’acquérir des cognitions sur l’émigration clandestine en

question. Autrement dit, au sortir de ces campagnes de sensibilisation sur l’émigration

clandestine, les jeunes sénégalais sont encore plus conscients et plus éveillés sur la déchirure

de la séparation avec les siens, les difficultés du périple en mer, les dangers du grand bleu, les

souffrances physiques de la traversée, les coups psychologiques à endurer, les incertitudes de

l’ailleurs, l’inhospitalité grandissante de l’occident, les risques de la mort… Mais pas plus. La

communication de persuasion réussit alors à leur faire changer d’attitude. Qu’en est-il pour ce

qui est du changement de leur comportement qui se traduirait par l’abandon de l’émigration

clandestine par les jeunes dans leurs actes et dans les faits ? A ce niveau, il n’en est rien. Les

traversées de l’atlantique en pirogues par les jeunes sénégalais ont augmenté en nombre et

rythme, en catégories d’âges, en genre, proportionnellement à la démultiplication des

campagnes de sensibilisation sur le phénomène... Les morts de la mer aussi. Dans ce cas,

comme le rappelait Françoise Bernard (2008 : 147) : « un problème théorique et pratique est

désormais clairement identifié par un ensemble d’acteurs individuels et collectifs, notamment

les associations, à savoir l’inadéquation entre les efforts et les effets. Les effets des actions de

sensibilisation sont rarement à la hauteur des investissements (en temps, en énergie, en

matière grise, en créativité, en coût financier). Les actes semblent en quelque sorte en retrait

des idées et surtout des bonnes idées. C’est bien souvent à partir de l’identification d’un tel

problème que les partenaires institutionnels et associatifs se tournent vers les chercheurs ». Et

si on se tourne vers les chercheurs, alors les chercheurs peuvent proposer d’autres stratégies

innovantes et efficaces qu’ils ont expérimentées ainsi que l’indiquent Robert Vincent Joule et

Léon Beauvois (2002 : 9): pour qui « des techniques adossées à des théories scientifiques et

ayant fait la preuve de leur efficacité dans des recherches expérimentales de laboratoire et de

terrain […] Et il suffit seulement de les connaître ». Parmi ces stratégies de communications

émergentes et efficaces, nous en choisissions, en guise d’exemple dans le cadre de la lutte

contre l’émigration clandestine une, qui a été ponctuellement utilisée ici au Sénégal. Mais,

puisque elle a été utilisée de manière inconsciente et non maîtrisée et par pur hasard, elle n’a

pas été approfondie, structurée et suffisamment maintenue dans la durée pour provoquer chez

les populations les ré-actions dissuasives attendues. Dommage ! Pour ma part, je la reprends

ici, de manière synthétique, pour en indiquer les caractéristiques scientifiques, montrer les

procédures opérationnelles, relever les effets concrets et démontrer l’intérêt sociétal d’un tel

procédé.



Montrons les morts de la mer pour arrêter les vagues de morts sur les



plages !



Des images de morts qui ont échoué sur la plage et les scènes de sapeurs-pompiers qui

ramenant des morts sur la plage sont le film macabre auquel les sénégalais ont été les

spectateurs meurtris ce 24 juillet 2023 sur la plage de Ouakam. Toutes ces morts jonchant sur

le sol, abondamment, relayées dans les réseaux sociaux, sans filtre, ont plus dit en une journée

et ont surtout produit, conduit et induit chez les sénégalais des ré-actions chez les sénégalais

par rapport aux fléaux sur l’émigration clandestine ce que plus d’une décennie d’in-

communication sur le phénomène n’a pu produire, conduire et induire chez les sénégalais.

L’explication d’ordre scientifique qui se trouve être à la base de cette r-évolution attitudinale

et comportementale ponctuelle et prometteuse des sénégalais est l’état de choc que cette

horreur qu’ils ont vu de leurs propres yeux et touché de leurs propres mains. S’en est suivie

une prise de conscience de la mort atroce que la mer leur réserve et qu’ils ont ressentie

jusqu’au plus profond de leur chair et de leur âme. Ce qui a suscité, dans la foulée, une

intention de ré-agir contre ce fléau en résistant à l’appel de la mer. En bombardant les

sénégalais avec ces photos réels et macabres des morts de la mer, les auteurs ont eu,

inconsciemment, recours à une forme de communication émergente et efficace qu’est la

communication de monstration. Aussi, sans le savoir, les communicants amateurs des réseaux

sociaux ont usé d’une technique de communication professionnelle dont les vertus sont d’agir

et de faire agir les destinataires. Une forme de communication innovante qu’il faille

désormais inclure dans l’arsenal de la sensibilisation pour mettre fin à la fin tragique des

victimes de la mer. En suivant, bien sûr le protocole scientifique où elle tire son efficacité.



Hourra à la communication de monstration



Cette dimension de la communication de monstration, qui se confond aux croyances

empiriques, consiste à révéler des images suggestives et/ou de la réalité hideuse qu’on va

montrer, aussi bien au destinataire inconscient pour l’amener à prendre conscience, que le

destinataire sceptique pour l’amener à croire tout comme le destinataire amorphe pour

l’amener à ré-agir contre le phénomène en question. En effet, dans sa démarche, la

communication de monstration expose le fléau, dans sa nudité et dans sa trivialité, sans

verrière ni barrière d’atténuation. Cette présentation du mal au premier degré correspond

techniquement aux croyances empiriques. Il s’agit d’une mise en scène des individus en

souffrance et notamment celle de leurs blessures, de leurs handicaps et/ou de leurs

déficiences, visibles physiques/mentales. Cette « mise en scène » ou « monstration » doit



provoquer, a minima, une « dissonance esthétique » ou davantage, en termes d’émotions

comme l’indignation, la colère, la compassion... pour ensuite servir de levier pour l’action.

Ainsi, les croyances empiriques donnent à toute démonstration une crédibilité qui

(pré)dispose naturellement l’esprit du destinataire à aller dans le sens des propos

(re)tenus. Les opérations ou campagnes de sensibilisation articulées autour de ce procédé

communicationnel éveillent ou confirment chez certains le sentiment qu'eux-mêmes ou leurs

proches sont ou peuvent être menacés. Encore plus si elles sont construites dans un ancrage

communautaire ou la victime dont la souffrance est exhibée est identifiée et connue. Montrer

aux habitants de la localité ses propres enfants morts dans la mer émeut plus, éveille plus la

conscience et fait ré-agir davantage. Cette situation va créer chez la cible lamba destinataire,

la rhétorique de la fragilisation qui amène la personne à se dire que si cette personne en chair

et en os est touchée, donc non seulement les morts de la mer sont une vérité, mais que lui peut

aussi être touché, et qu’il n’est pas alors à l’abri. Cette présentation de la réalité contribue de

la prise de conscience « de sa propre fragilité » génétique, physique et/ou économique. Cette

réflexion va déclencher, alors, chez lui le réflexe de la protection, susciter en lui les réactions

de prudence et éveiller à l’intérieur de lui l’instinct de survie. Les croyances empiriques

mènent et amènent vers des ré-actions positives et salvatrices.

Au final, face à l’émigration clandestine, mon cri de cœur et de détresse est pour dénoncer de

toutes mes forces cette communication de persuasion inefficace, en cours contre l’émigration

clandestine, dont les limites continuent à tuer l’écrasante majorité des sénégalais à petit feu au

lieu de stopper les morts de la mer. Mon cri de cœur et de détresse est pour dénoncer cette

poignée de personnes qui improvisent ces campagnes de sensibilisation nulles conduites par

des nullards pour des résultats d’une nullité mortelle. Dans cette situation, nos morts sont sur

nos cœurs mais sur la conscience de ces coupables que sont les dé-chargés de la

communication en charge de la prévention contre l’émigration clandestine. Au fait tous ces

pseudo-communicants, sans profil, sans référence et donc sans compétence, qui nous

tympanisent par leurs non-communications, leurs uni-communications, leurs sur-

communications qui se révèlent être, in fine, des incommunications qui, au lieu, d’arrêter nos

morts de la mer, au contraire, augmentent les vagues de nos morts sur nos plages. Quand

l’échec a pour conséquence la mort de personnes, alors il n’est pas permis. Dans cette lutte

contre l’émigration clandestine, la frontière entre communicants compétents et criminels

incompétents est ténue. Les acteurs de cette communication ont allègrement franchi la ligne

rouge macabre, à force de ne pouvoir rendre sourd les jeunes candidats à l’émigration



clandestine à l’appel de la mer. Ils passent, par ce fait, de pseudo-communicants à auteurs

d’homicides involontaires sur les jeunes qu’ils devaient sauver. Les accusations proférées

contre eux semblent fortes mais elles ne sont rien, comparées à la gravité leurs actes assassins

provoqués par leurs ratés communicationnels.

Alors, J’accuse !



El Hadji Mouhamadou Fadilou Diallo BA



Dr en sciences de l’information et de la communication de l’Université d’Aix-Marseille

Spécialiste en communication politique, sociale, territoriale, organisationnelle



Expert CEDEAO en Communication-Journalisme

Enseignant-Chercheur à l’ESEA ex ENEA