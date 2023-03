Le journaliste Pape Ndiaye de Walfadjri convoqué à la Sûreté urbaine

Pape Ndiaye, journaliste et chroniqueur judiciaire de la chaîne de télévision Walfadjri a été convoqué ce vendredi 03 mars à 10 heures à la Sûreté urbaine. Mais les raisons officielles de cette convocation ne sont pas encore connues. Cependant, le journaliste et chroniqueur judiciaire de la chaîne de télévision Walfadjri aurait dit sur un plateau de la chaîne que « 19 substituts de procureur ne seraient pas d’accord du renvoi en chambre criminelle de l’affaire Sonko/Adji Sarr ».



Ainsi, Ibrahima Lissa Faye, membre de la Coordination des Associations de Presse (Cap) via son compte Facebook, soutient que ces allégations pourraient être l’objet de la convocation du journaliste. Le président de l'association des professionnels de la presse en ligne estime que « juste un démenti ou une mise demeure est largement suffisant si réellement l’information est inexacte ». Toujours dans son rôle de défenseur de la liberté de la presse, Ibrahima Lissa Faye ajoute qu’ « une convocation à la SU, ça sent l’intimidation à plein nez" et appelle les acteurs des médias à soutenir le journaliste Pape Ndiaye.