Le journaliste Jamil Thiam demande à son marabout Serigne Mansour Sy de rejoindre le président Macky Sall

Avec votre permission, je me permettrais en tant que Talibé de la famille de Seydi Jamil de Fass, de donner mon avis sur la situation politique actuelle du Sénégal à l’orée de la présidentielle du 24 février prochain.



Sans amalgame possible, ma lecture suggère de vous demander, après l’invalidation de votre parrainage par le Conseil Constitutionnel, de soutenir la candidature du président Macky Sall avec qui vous avez déjà cheminé avec succès.



Pour cause, votre charisme, votre légitimité, votre expérience et expertise pointues dictent mon envie immuable de soutenir votre possible soutien à la candidature du président Macky Sall. Indubitablement, il a besoin de vous, non seulement pour gagner au premier tour au soir du 24 février mais également pour continuer l’immense œuvre entamée depuis 2012, avec des réalisations innovantes.



L'histoire retiendra que du positif sur la noble partition jouée dans la marche politique du pays.



Vous avez été dans la coalition Benno Bokk Yakaar, donc en compagnonnage avec l’actuelle majorité présidentielle et vous y avez joué un rôle crucial dans les combats démocratiques, comme leader de parti et Député.



Bes Du Ñakk est un parti crédible et à mon humble avis ne devrait guère s’allier avec un candidat de l'opposition, susceptible de mener à l’inconnu les destinées du pays. Au risque de voir l’actuelle dynamique très positive, aux plans économique et sociale, se disloquer pour de bon.



Le Sénégal a grandement intérêt à s’engager dans la continuité.



Parce que vous êtes à un cran élevé, une alliance avec un des quatre candidats de cette élection présidentielle (Idrissa Seck de Rewmi, Ousmane Sonko de Pasteef, Madické Niang de la coalition Madické 2019 et Issa Sall du Pur), pourrait demeurer dichotomique, une régression inopportune de Bes Du Ñakk.



Dans ce landerneau politique où les invectives et autres insultes font légion, vous incarnez la sagesse et la vertu.



Loin d’être un « initié» devant vos connaissances multidimensionnelles, spirituelles et scientifiques, votre disciple, que je suis, comme tant d’autres talibés qui vous adulent, croit, dur comme fer, que pour l’intérêt du Sénégal et de ses fils, votre soutien au candidat Macky Sall s’avère nécessaire.



On se rappelle fraîchement de votre soutien sans condition au candidat Macky Sall de la coalition ’’Macky2012’’ lors du second tour de l’élection présidentielle de 2012.



Hier comme aujourd’hui ; à n'en pas douter, le candidat de Benno Bokk Yakaar demeure l’alternative la plus sûre et la plus crédible possible pour le Sénégal.



Notre souhait reste votre soutien à la candidature de Macky Sall.



Vous êtes sans équivoque ma référence spirituelle, Macky Sall, une référence politique que je soutiens depuis lurette.



Jamil Thiam

Journaliste - Belgique

Président du Mouvement Macky Forever