Le gouvernement soutient la campagne "Aux filles l'égalité"

Plan international Sénégal a lancé ce mardi à Dakar, la campagne "Aux filles l'égalité" ou "Girls Get equal" en anglais. Cette campagne est lancée à la suite du constat selon lequel l’équité genre demeure un enjeu qui vise à mettre en place les conditions qui permettront aux filles d’avoir le contrôle de leur propre vie. Autrement dit, les dynamiser, les susciter à l'action, à la prise d'engagement et aux investissements nécessaires. Ainsi, le ministre de la femme, de la famille et de l'enfance à travers son directeur de Cabinet, Ciré Lo, compte soutenir cette campagne.