Le gouvernement face à la presse : Un nouveau format en perspective selon l'évolution de la pandémie.

Le ministre porte-parole du gouvernement était ce matin avec ses collègues de la santé et de l'action sociale, celui en charge de l'intérieur et de la sécurité publique, Antoine Félix Diome et de Mansour Faye, ministres du transport, du désenclavement et des infrastructures. Cette 3e édition de "gouvernement face à la presse" a été l'occasion pour ces représentants du gouvernement du Sénégal, de revenir sur l'état d'urgence décreté avant-hier par le chef de l'État, et de la gestion globale de la pandémie de Covid-19 au Sénégal.



Oumar Guèye, par ailleurs ministre des collectivités territoriales, modérateur de la rencontre avec la presse, a estimé que des réflexions vont être menées dans le sens de trouver des possibilités de mettre en place un format qui peut accueillir moins de journalistes pour éventuellement, éviter les rassemblements.



Il sera question de réfléchir également sur la faisabilité de visioconférence qui est d'ailleurs pratiquée, dans ce contexte de crise sanitaire, dans plusieurs pays.



Le ministre porte-parole du gouvernement a également souligné que cette initiative de "gouvernement face à la presse" se tiendra tous les 15 jours, même si sa mise en œuvre devrait être revue.