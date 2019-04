Le général Lamine Cisse, acteur majeur de l’«Opération Gabou » ( Par Barka Ba )

Si ses qualités de chef militaire, en tant que Cemga et son rôle clef dans l’avènement de la première alternance, comme ministre de l’Intérieur républicain sont connus, le général Lamine Cisse aura aussi beaucoup contribué, très discrètement, à tirer l’armée sénégalaise d’une situation difficile. C’était lors de l’«Opération Gabou », lorsque le Président Diouf avait envoyé un corps expéditionnaire en Guinée Bissau pour sauver le régime de Nino Viera, confronté à la mutinerie de Ansoumane Mane. Malgré l’extrême héroïsme des Jambaar sur le front, il fallut bien négocier une sortie de conflit avec les troupes de « El Brigadero ».

Le Président Diouf, sachant les liens très forts qui unissaient Mané et Cissé, qui se parlaient en mandika, en fit son missi dominici.

En réussissant à convaincre Ansoumane Mané de s’asseoir à la table des négociations, Lamine Cissé contribua de manière décisive à arrêter le bain de sang à Bissau et à rapatrier nos troupes dans l’honneur. Il aura beaucoup servi son pays. Qu’il repose en paix.



Barka Ba