Le « e-catalogue » : une plateforme conçue par l’ADIE pour les IT managers de l’Administration

La plateforme « e-catalogue » « s’articule sur les orientations de dématérialisation des procédures administratives clairement définies par le Chef de l’Etat Son excellence Monsieur Macky Sall » a fait savoir le Directeur Général de l’ADIE. Le e-catalogue constitue une réponse à la demande d’efficacité des services de l’Etat et est issu de la volonté de l’ADIE d’adopter une démarche qualité dans la fourniture de ses services.

En 2016, l’ADIE a lancé son premier catalogue de services qui lui a permis d’assurer la visibilité de ses offres auprès de ses clients, notamment l’Administration. Aujourd’hui, l’offre de services s’est élargie avec de nouveaux produits et des versions améliorées pour la modernisation de l’Administration. « Dans la nouvelle édition du catalogue des services de l’ADIE, nous passons de six (6) à dix (10) familles de services. L’ADIE a à ce jour conçu une quarantaine de services matures pour améliorer et moderniser l’Administration sénégalaise » précise M. Cheikh Bakhoum. C’est ce qui a d’ailleurs motivé l’élaboration de la seconde édition du catalogue de services.

Les différents IT managers ont félicité l’ADIE pour la qualité du travail effectué. Cet outil est, à les en croire, « d’une grande importance pour l’atteinte de leurs objectifs ». La démarche inclusive de l’ADIE a également été saluée.





Le Directeur de l’ADIE a invité aussi bien ses agents que les IT managers à « accélérer la transformation digitale de l’Administration et la moderniser, conformément à la vision d’un Sénégal numérique portée par le chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Macky SALL. » a-t-il déclaré lors du lancement de la plateforme e-catalogue qui a été présentée dans son ensemble aux responsables informatiques des structures de l’Administration.

L’ADIE passe ainsi de six (6) à dix (10) familles de services matures dans cette nouvelle édition du catalogue. Ce qui fait un total d’une quarantaine de services à la disposition de l’Administration.