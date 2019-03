"Le duo Mbaye Niang-Ismaïla Sar, c'est aussi une option" (Aliou Cissé)

La mise en place effectuée ce vendredi au Stade Fodé Wade de Diambars (Saly) a donné quelques éléments sur le onze qui devrait être aligné samedi face au Madagascar. Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a composé deux équipes mélangées : les titulaires et les remplaçants. Mbaye Niang a participé à la séance, dans la peau d'un numéro 9, à côté de Sadio Mané et Ismaïla Sarr, en chasubles vert fluo. Et le coach des Lions pourrait choisir d’aligner, ce trio d'attaque dans un 4-3-3. Et une bonne idée, vraiment? En conférence de presse, Aliou Cissé a évoqué la complicité naissante entre Ies deux attaquants du Stade de Rennes, parlant "d'option". Niang et Sarr ont fini de montrer une belle complémentarité en club. De quoi être optimiste pour l'avenir.