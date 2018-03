Le duo Mané-Salah a encore porté Liverpool contre Crystal Palace (2-1)

Il a encore su faire la différence. Sadio Mané a de nouveau frappé et marqué dans le choc entre Crystal Palace et Liverpool (1-2). Les Reds se déplaçaient du côté de Londres pour affronter les Eagles à l'occasion de cette 32e journée de Premier League. Les Reds l'ont emporté (2-1) grâce au duo africain, décisif. Salah et Mané étaient bien présents aux avant-postes. C'est Milner qui a permis à Sadio Mané d'égaliser (49e). Sur une passe décisive du milieu anglais, l'international sénégalais, d'un plat du pied, expédiait le ballon au fond (1-1, 49e). Jürgen Klopp a préféré le remplacer par précaution, avant la fin des 90 minutes. Les Reds étaient revenus en force, et continuaient de se procurer de grosses occasions. Salah s'est montré lui aussi dangereux, en crucifiant les Eagles (1-2, 84e). Liverpool s'empare temporairement de la deuxième position, avec deux rencontres de plus que son poursuivant Manchester United tout de même.