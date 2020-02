« Le droit économique » : Les Étudiants face aux défis à l’ère du numérique.

Le Centre de Recherches, d’Etudes et de Documentation sur les Institutions et les Législations africaines (CREDILA) a tenu une conférence à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar portant sur le « Le droit Economique à l’ère du numérique ». Le CREDILA qui est un centre de recherches a pour objectif de vulgariser ses activités auprès des étudiants et du grand public, mais aussi de démontrer que le but de l’université ce n’est pas seulement l’enseignement académique, mais encore l’organisation et la tenue de conférences et séminaires...