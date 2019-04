Le discours mobilisateur de Lassana Gagny Sakho aux jeunes acteurs de l'eau et de l'assainissement : « Il faut vous départir de la conformité... »

À l'occasion de l'Assemblée générale préparative du 9ème forum de l'eau en 2021 à Dakar, le Dg de l'Onas a pris la parole pour rappeler aux jeunes à travers des initiatives propres, de mettre en valeur leurs compétences pour venir à bout des problèmes liés à l'assainissement. "Il faut penser à sortir des zones de confort et penser à extérioriser ses potentialités", lance le Dg de l'Onas qui fait savoir aux jeunes s'activant dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, de moins tenir compte des bailleurs de fonds qui, auront sûrement des difficultés à combler, suivant les conséquences démographiques, le financement dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Il faut donc, estime t-il, "trouver des moyens de sortie des fléaux qui gangrènent le secteur".